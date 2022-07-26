Графические драйверы Intel с открытым исходным кодом Vulkan для графических процессоров Arc Alchemist только что получили довольно серьезное обновление. Оказалось, что небольшая ошибка в кодировке приводила к значительному снижению производительности трассировки лучей. После исправления кода производительность трассировки лучей, как сообщается, увеличилась в 100 раз.
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Запрос на слияние (через Phoronix), сделанный несколько дней назад, показывает, что разработчики все еще работают над оптимизацией и улучшением производительности графических процессоров Arc Alchemist. Лайонел Ландверлин, инженер по графическим драйверам Intel Linux, был автором обновления графических драйверов, которое заключалось в изменении одной строки кода. Тем не менее, этой простой модификации оказалось достаточно, чтобы увеличить производительность трассировки лучей в 100 раз.
Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в программировании драйверов, это изменение довольно просто объяснить. Новая строка кода, добавленная Ландверлином, позволяет обращаться к локальной памяти (памяти GPU) при рендеринге эффектов трассировки лучей с помощью установленного флага "ANV_BO_ALLOC_LOCAL_MEM". До обновления флагов выделения не было, а значит, GPU, вероятно, использовал системную память (RAM, например) для трассировки лучей.
Для ясности, это не было просто недосмотром первоначального программиста. Когда код драйвера был написан, бит локальной памяти отсутствовал, поэтому невозможно было приказать GPU использовать VRAM для трассировки лучей. Однако, по словам Кеннета Граунке, другого инженера Intel, это обновление не потребовалось бы, если бы программист по умолчанию перевел все в локальную память.
Исправление еще не достигло стабильной ветки, но это не должно занять много времени. Как только оно появится, будет приятно сравнить производительность до и после внедрения.