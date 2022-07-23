Компания iBASE объявила о скором выходе материнской платы MBB-1000 форм-фактора ATX

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Компания IBASE Technology Inc., ведущий мировой производитель промышленных материнских плат и встраиваемых вычислительных решений, представляет материнскую плату MBB-1000 ATX на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (ранее Alder Lake). Эта промышленная платформа создана с долговременной надежностью для приложений с интенсивным использованием графики, таких как AIoT, цифровые табло, медицинская визуализация, видеонаблюдение и интерактивные киоски.

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Новейшие процессоры Intel объединяют до 8 P-ядер и E-ядер, повышают производительность в 1,35 раза благодаря улучшенному графическому движку Intel Iris Xe. MBB-1000 поддерживает четыре независимых дисплея 4K с помощью 1x HDMI (2.0b), 1x DVI-D и 2x DisplayPort 1.4a (DP++). Плата поддерживает связь 5G/4G/LTE благодаря 5G-совместимому разъему M.2 B3052 и дискретному WiFi 6E с новым частотным диапазоном от 5, 925 до 7, 125 ГГц. Плата оснащена четырьмя высокоскоростными гнездами для оперативной памяти DDR4-3200 общей емкостью 128 ГБ и обширными интерфейсами ввода-вывода с 2x Intel 2.5G LAN, 10x портами USB, 4x SATA III, 4x последовательными портами и множеством слотов расширения, включая 1x PCI-E (x16), 2x PCI-E (x4), 1x PCI-E (x1), 2x PCI и 4x слота M.2.

"Как и все материнские платы IBASE, MBB-1000 использует только долговечные стабильные конденсаторы и прочные компоненты в сочетании со строгими процедурами тестирования для удовлетворения критически важных вычислительных потребностей наших клиентов", - сказал Уилсон Лин, директор отдела планирования продукции IBASE. "Поставки продуктов и услуг неизменно высокого качества позволяют нашему бизнесу и бизнесу наших партнеров процветать и развиваться на протяжении многих лет".

MBB-1000 будет доступен с тремя различными чипсетами Intel (R680E/Q670E/W680) и поддержкой ОС Windows 10 (64-bit), Linux Ubuntu (64-bit) и Windows Server 2022.

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