Майнеры начали получать в свои руки новые графические карты Arc от Intel для настольных компьютеров. Однако, похоже, что пока ни одно программное обеспечение для майнинга на базе Windows не поддерживает графические процессоры Intel, что может отговорить майнинговые фермы от их покупки на старте продаж.
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Криптодобытчик и YouTuber DJMines попытался добыть криптовалюту с помощью Intel Arc Gunnir A380 Photon, но безуспешно. Некоторые из опробованных программ включали NiceHash, trex, lolminer, teamreeminer. Все программы были протестированы на системе на базе Windows.
На самом деле это хорошая новость для геймеров, по крайней мере, пока нет программного обеспечения для майнинга, способного заставить GPU Intel ARC A380 майнить. Никто не ожидал, что эта карта станет майнинговым зверем, но теперь, когда она не способна даже на это, криптовалютные карты могут игнорировать ее, что должно означать больше акций, направляемых геймерам, нуждающимся в обновлении.
Новый Intel Arc A380 уже доступен в Китае, но западная доступность все еще выглядит мрачно. Intel все еще готовит полный выпуск графических карт для настольных ПК, причем новые GPU должны появиться этим летом.