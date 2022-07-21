В сети появились новые подробности о грядущих процессорах Intel Raptor Lake, поскольку кто-то предоставил результаты бенчмарка CPU-Z в базу данных CPU-Z. Процессор, о котором идет речь, скорее всего, является одним из уже многочисленных ES-образцов того, что должно быть Core i9-13900K, что означает, что множитель по-прежнему ограничен 50x, а значит, тактовая частота не может превышать 5 ГГц. Несмотря на это, дополнительные ядра E помогают ему обойти Core i9-12900K в многопоточном тесте на 1400 баллов, используя средние результаты для всех процессоров 12900K в базе данных. Он также быстрее среднего Core i9-12900KF в однопоточном тесте, но здесь ему не удалось превзойти результаты Core i9-12900K.
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Тестовая система, конечно, не была самой лучшей из возможных, поскольку использовалась материнская плата MSI Pro Z690-A DDR4, а процессор работал в паре с 32 ГБ памяти CAS19 DDR4 2666 МГц, так что здесь явно есть потенциал для улучшения. Тестовая система также использовала Windows 10, которая потенциально является еще одним узким местом, когда дело доходит до использования преимуществ всех дополнительных E-ядер. Максимальная скорость E-ядер достигла 2, 99 ГГц, а P-ядер - 4, 99 ГГц. Во время тестирования температура процессора достигала 100 градусов С, что говорит о том, что для этих процессоров потребуется серьезное охлаждение. Intel, вероятно, покажет свои процессоры Raptor Lake во время мероприятия Intel Innovation "22 в Сан-Хосе, которое начнется 27 сентября.