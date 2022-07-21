Ultimate Ears анонсирует UE Drops - первые настоящие беспроводные наушники с индивидуальной формовкой

Ultimate Ears, бренд Logitech, специализирующийся на аудиотехнике, выпускает свои самые настраиваемые наушники. Новые наушники UE Drops могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с учетом формы вашего уха, что улучшает качество звука, звукоизоляцию и обеспечивает идеальную посадку для комфорта.

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При заказе этих наушников UE вышлет вам FitKit, который вы сможете использовать вместе с приложением для iOS или Android для проведения точных измерений ваших ушей. После этого вы отправляете комплект обратно в UE, и в течение нескольких недель UE вышлет пару наушников TWS, настроенных в соответствии с вашими размерами. В качестве альтернативы вы можете использовать свой отпечаток уха, чтобы получить индивидуальные наушники UE CSX или UE Pro, которые будут доставлены быстрее.

Как и многие наушники высокого класса TWS, эта модель имеет режим прозрачности, который позволяет слышать окружающую обстановку через два встроенных микрофона. Каждый бутон оснащен 9, 2-миллиметровым динамиком, устойчивым к поту, что в сочетании с индивидуальной посадкой делает их идеальным компаньоном для занятий спортом.

UE Drops доступны в трех перламутровых цветах (голубой, розовый и черный) и обеспечивают пользователям до 8 часов автономной работы на одной зарядке. Входящий в комплект беспроводной зарядный чехол может обеспечить дополнительные 14 часов автономной работы, а 5-минутная быстрая зарядка обеспечит примерно 1 час использования.

UE Drops доступны для заказа в США по цене $449.

Это дорогие наушники, но наушники, изготовленные по индивидуальному заказу, всегда будут лучше подходить для вашего личного использования, как обувь, сшитая на заказ. Хотели бы вы иметь наушники, изготовленные по индивидуальному заказу, а не стандартного размера?

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