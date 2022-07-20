Lenovo анонсировала десктопы ThinkCentre neo для бизнес-сферы

Сегодня компания Lenovo представила новый настольный компьютер ThinkCentre neo 50a 24 класса "все в одном" (AIO) с инновационными функциями, поддерживающими искусственный интеллект, для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса (SMB) нового поколения. Lenovo расширяет портфолио настольных компьютеров ThinkCentre neo, анонсированных ранее в этом году, чтобы предложить развивающимся компаниям высокопроизводительные настольные вычислительные решения будущего для захватывающих рабочих процессов. Работающие на базе новейших процессоров 12-го поколения Intel Core H-серии с дискретной графикой Intel Arc A370M и под управлением Windows 11, новые настольные компьютеры AIO включают в себя технологии на основе искусственного интеллекта, в том числе обнаружение присутствия человека, адаптивное затемнение экрана, шумоподавление и AI Meeting Manager.

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ThinkCentre neo 50a 24 предлагает яркий сертифицированный TÜV Rheinland Low Blue Light 23, 8-дюймовый Full-HD дисплей с широким углом обзора, доступный с опцией сенсорного управления, завернутый в стильный и минималистский дизайн для современного вида с фирменным цветом терраццо и материалом отделки. Соответствие стандарту ThinkShield с защитой на базе fTPM, защитой на уровне BIOS и защитой портов усиливает защиту, а обязательства по экологичности подкрепляются использованием в упаковке пластика из океана и экологичным дизайном с использованием переработанного после потребления содержимого и сырья без краски.

Достаточная вычислительная мощность и графика профессионального уровня справляются с самыми сложными задачами благодаря объему памяти до 16 Гб, а большие возможности хранения обеспечивают достаточно места для локальных данных. Wi-Fi 6 максимально увеличивает пропускную способность в перегруженных сетях для беспрепятственного выполнения задач совместной работы в облаке.

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