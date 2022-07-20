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Apple выплатит $50 млн для урегулирования иска о "бабочке-переключателе" клавиатуры MacBook
В иске клиенты Apple утверждали, что компания знала и скрывала, что c клавиатурой-«бабочкой» в MacBook могут быть проблемы
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Несколько лет назад компания Apple представила новую конструкцию клавиатуры для своих ноутбуков MacBook, в которой использовались переключатели "бабочка". Это оказалось неудачным шагом, поскольку многие покупатели столкнулись с проблемой легкой поломки клавиатуры. В то время компания Apple организовала программу бесплатного ремонта, но все еще существовал коллективный иск в связи с этой ситуацией. Теперь, несколько лет спустя, Apple согласилась урегулировать ситуацию.

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Как сообщает агентство Reuters, компания Apple согласилась на урегулирование группового иска на сумму 50 миллионов долларов по делу о клавиатуре с переключателем "бабочка". В соответствии с соглашением, часть суммы будет выплачена клиентам, имеющим на это право. Для того чтобы получить часть выплаты, необходимо приобрести MacBook с клавиатурой Butterfly Switch и в определенный момент сдать его в ремонт.

Переключатель "бабочка" - это новый дизайн, призванный сделать ноутбуки Apple еще более тонкими. Первые клавиатуры с переключателем-бабочкой появились в 2015 году, и быстро выяснилось, что малейшее количество пыли может привести к тому, что переключатель перестанет реагировать. С 2015 по 2019 год Apple пыталась добиться нормальной работы переключателей-бабочек в нескольких поколениях MacBook. В конце концов, Apple сдалась и перешла на другую конструкцию для MacBook 2020 года и последующих поколений.

Предполагаемые выплаты в рамках урегулирования будут значительно отличаться. Если вашему MacBook требовался лишь минимальный ремонт, например, замена крышки клавиатуры, то вы получите меньшую сумму, в то время как клиенты, которым пришлось заменить всю верхнюю половину ноутбука, получат больше. Выплаты должны составлять от $50 до чуть менее $400.

Дизайн клавиатуры с переключателем "бабочка" был, пожалуй, самой большой неудачей Apple за последнее десятилетие. Конечно, она позволила сделать MacBook тоньше, но клавиши были хлипкими и легко ломались. Что ещё более удивительно, так это то, что Apple продолжала использовать этот дизайн в течение четырёх лет, несмотря на постоянные жалобы и явные проблемы.

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