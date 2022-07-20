Компания WD уже давно находится в авангарде технологий хранения данных. В этом месяце компания расширяет свои предложения, выпуская новые жесткие диски WD Red, Gold Purple и Ultrastar емкостью 22 ТБ, чтобы удовлетворить растущие потребности мира в надежных системах хранения данных.
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Каждый из этих новых жестких дисков емкостью 22 ТБ оснащен первыми в отрасли технологиями, включая новую технологию OptiNAND, конструкцию HelioSeal для создания более плотных дисков, PMR с поддержкой питания и открывает путь к созданию жестких дисков CMR емкостью 22 ТБ.
Все эти накопители емкостью 22 ТБ предназначены для профессионального, а не домашнего использования. Например, жесткий диск WD Red Pro 22TB предназначен для предприятий, которым необходимо обмениваться данными в офисе или предоставлять доступ к данным сотрудникам, работающим из дома. Эти накопители предназначены для сетевых хранилищ и поддерживают все основные системы NAS с количеством отсеков до 24, что обеспечивает широкие возможности масштабирования.
Между тем, жесткие диски Purple Pro предназначены в первую очередь для систем видеонаблюдения и обеспечивают надежное хранение данных, рассчитанное на 2,5 млн. часов MTBF. WD Gold CMR идеально подходит для корпоративных сред и центров обработки данных.
Все новые жесткие диски емкостью 22 ТБ уже поступили в продажу.