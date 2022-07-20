OEM RTX 3050 может иметь меньше ядер CUDA, чем розничная версия

Похоже, что Nvidia предоставляет OEM-производителям другой графический процессор RTX 3050 с меньшим количеством ядер CUDA. Спецификации нового варианта RTX 3050 были обнародованы на официальном сайте Nvidia, что позволило нам увидеть различия между стандартным и OEM-вариантом.

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Пользователь Weibo Golden Pig Upgrade Pack поделился фотографией того, что, похоже, является OEM-версией графической карты RTX 3050. По словам пользователя, эта версия графического процессора имеет только 2 304 ядра CUDA, что значительно меньше, чем 2 560 ядер CUDA эталонной модели. Как видно на фотографии, RTX 3050 для OEM-производителей питается от 8-контактного разъема питания и имеет двухвентиляторный дизайн охлаждения. Печатная плата выглядит аналогично той, что используется в эталонной модели.

Как видно, эта карта относительно новая. Недавно Nvidia обновила спецификацию RTX 3050, добавив вариант с 2 304 ядрами CUDA. Согласно спецификации, этот GPU также поставляется с немного более низкими тактовыми частотами: базовая частота GPU составляет 1,51 ГГц, а тактовая частота ускорения - 1, 76 ГГц. TDP (130 Вт) и конфигурация памяти (8 ГБ GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с на 128-битной шине памяти) остались без изменений.

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Неизвестно, какая ревизия GPU используется в RTX 3050 OEM, но VideoCardz предполагает, что это может быть ревизия GA107-140, о которой мы слышали ранее в этом году. Учитывая меньшее количество ядер CUDA и более низкую тактовую частоту, эта версия RTX 3050 также должна потреблять меньше энергии, чем стандартная модель. К сожалению, спецификация Nvidia показывает, что это не так.