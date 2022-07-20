Компания Corsair представила новую серию игровых мониторов, в которую вошли модели Corsair Xeneon 32UHD144 и Xeneon 32QHD240

Corsair обновляет линейку игровых мониторов к 2022 году двумя новыми 32-дюймовыми мониторами - XENEON 32UHD144 и XENEON 32QHD240.

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Названия обоих мониторов вполне объяснимы. 32UHD144 предлагает 32-дюймовую панель 4K с частотой обновления 144 Гц. Благодаря двум разъемам HDMI 2.1 этот монитор будет хорошо сочетаться как с ПК, так и с консолью PS5 или Xbox Series X. Панель выполнена по технологии IPS, поэтому вы получите отличные яркость и точность цветопередачи. В частности, этот монитор поддерживает DisplayHDR 600, максимальная яркость составляет 600 нит, а цветовые пространства sRGB и Adobe RGB поддерживаются на 100%.

Модель 32QHD240 предлагает 32-дюймовую панель с разрешением 1440p, но частота обновления повышена до 240 Гц. Панель снова IPS, обеспечивающая DisplayHDR 600 и время отклика 1 мс, что позволяет быстро реагировать на происходящее во время соревновательных игр. В то время как модель 4K оснащена HDMI 2.1, версия 1440p использует HDMI 2.0 или DisplayPort 1.4. Оба монитора также поставляются с разъемом USB Type-C.

Среди других особенностей - совместимость с AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Corsair также поставляет эти мониторы с трехлетней гарантией и гарантией Zero Dead Pixel, так что вы сможете получить замену, если ваш монитор придет с мертвыми пикселями.

Мониторы Corsair XENEON 32UHD144 и XENEON 32QHD240 уже доступны для заказа.





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