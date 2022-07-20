Федеральная торговая комиссия США может одобрить сделку между Microsoft и Activision Blizzard уже в следующем месяце

Еще в феврале, через несколько недель после того, как компания Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, FTC вместе с другими регулирующими органами по всему миру начала расследование, чтобы выяснить, следует ли одобрить сделку. Теперь, похоже, расследование FTC скоро подойдет к концу.Федеральная торговая комиссия США запросила у Microsoft и Activision Blizzard информацию о сделке в марте, и, по данным Dealreporter и Seeking Alpha, Microsoft с тех пор предоставила всю информацию, которая была нужна FTC. Согласно правилам FTC, это запускает 30-дневный обратный отсчет для FTC, по истечении которого она должна будет принять решение о прекращении слияния, согласовать особые условия приобретения или прекратить расследование и позволить сделке пройти беспрепятственно.На данный момент Microsoft пообещала сохранять нейтралитет в отношении любых профсоюзов, которые могут образоваться в Activision Blizzard, и компания дала обещание сохранить мультиплатформенность крупнейших франшиз Activision, таких как Call of Duty.Если все будет идти по плану, FTC может принять решение по слиянию с Microsoft к концу августа. Однако Microsoft необходимо не только одобрение ФТК. Регулирующие органы ЕС и Великобритании также рассматривают сделку, поэтому окончательные решения потребуются от всех сторон.Microsoft рассчитывает закрыть сделку по слиянию с Activision Blizzard в первой половине 2023 года, поэтому не стоит ожидать, что все будет завершено в ближайшее время. Даже если все регулирующие органы одобрят сделку до конца этого года, на ее закрытие и полную интеграцию двух компаний может уйти несколько месяцев.

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