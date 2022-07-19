В начале этого года компания Activision объявила о своем возвращении в Steam после многолетнего отсутствия, вынудившего игроков на ПК использовать собственную фирменную программу запуска. В преддверии полного возвращения Activison на платформу у издателя появилась официальная страница в Steam.
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Перейдя по адресу https://store.steampowered.com/publisher/Activision, вы попадете на официальную страницу магазина Activision Steam, где вы сможете следить за издательством и просматривать все выпущенные им игры.
В настоящее время страница довольно пустая, без реального форматирования и без каких-либо списков. Более того, последней игрой, опубликованной Activision в Steam, остается Spyro Reignited Trilogy 2019 года. Тем не менее, это первый шаг в возвращении Activision на ведущую платформу PC.
Пока точно неизвестно, когда Activision начнет публиковать игры на платформе, но уже подтверждено, что предстоящая игра Modern Warfare II появится в Steam (релиз которой состоится 28 октября 2022 года).
После ухода Activision из Steam издательство выпустило множество игр на своей собственной платформе Battle.net. Рады ли вы возвращению Activison в Steam? Каких игр вы ждете с нетерпением?