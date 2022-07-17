Появились тесты процессора Ryzen 5 7600X

Компания AMD подтвердила планы по выпуску процессоров серии Ryzen 7000 в конце этого года, и по мере того, как запуск стремительно приближается, мы начинаем видеть все больше утечек. На этой неделе утечка бенчмарка, похоже, показала Ryzen 5 7600X.

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Запись, которой поделился @TUM_APISAK, показывает, что процессор установлен на Gigabyte X670E Aorus Master с 32 ГБ памяти и в паре с Nvidia RTX A4000. До сих пор мы никогда не видели код OPN, найденный в этой записи. Однако, учитывая его 6-ядерную конфигурацию, можно предположить, что это грядущий Ryzen 5 7600X.

Несмотря на то, что процессор работает на частоте всего 4, 4 ГГц, он выглядит вполне работоспособным, демонстрируя относительно схожую производительность (всего на 3% медленнее) с системой на базе Core i9-12900K. Харуказе также поделился графиком, сравнивающим результаты нового процессора с показателями Ryzen 9 5950X. Как видно из графика, 6-ядерный Ryzen оказался быстрее флагманского процессора серии Ryzen 5000. Хотя это всего лишь инженерный образец, производительность уже весьма многообещающая. Если процессор показал такие результаты при тактовой частоте 4, 4 ГГц, то интересно дождаться результатов розничных образцов, где тактовая частота должна быть около отметки 5 ГГц.

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