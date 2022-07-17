Sony покупает создателей Halo и Destiny — студию Bungie

В начале этого года Sony и Bungie удивили всех нас объявлением о слиянии. Sony рассчитывала приобрести Bungie и ее флагманскую игру Destiny за 3,6 миллиарда долларов. Теперь, спустя всего несколько месяцев, сделка официально закрыта.

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Bungie официально стала частью семьи PlayStation, передав Sony полное право собственности на студию. Приобретение стало неожиданным по одной ключевой причине: раньше Bungie была студией Xbox и отвечала за самую большую франшизу Xbox - Halo.

Bungie отделилась от Microsoft, чтобы работать над Destiny, которая сначала была издана Activision. После выхода Destiny 2 Bungie отделилась от Activision и стала независимой, что позволило компании попробовать разные методы взлома формулы живого сервиса. Сегодня Destiny 2 является одним из лучших примеров "живой" игры, сделанной правильно.

Теперь, став частью команды PlayStation, Sony будет стремиться использовать опыт Bungie для помощи в создании будущих игр с живым обслуживанием. Однако, помимо этого, Bungie, очевидно, останется автономной, поэтому не стоит ожидать каких-либо серьезных изменений в том, как Bungie обновляет Destiny 2 или раскрывает будущий контент. Bungie также заявила, что Destiny останется мультиплатформенной игрой, ориентированной на кросс-игру.





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