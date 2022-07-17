В начале этого года Sony и Bungie удивили всех нас объявлением о слиянии. Sony рассчитывала приобрести Bungie и ее флагманскую игру Destiny за 3,6 миллиарда долларов. Теперь, спустя всего несколько месяцев, сделка официально закрыта.
реклама
Bungie официально стала частью семьи PlayStation, передав Sony полное право собственности на студию. Приобретение стало неожиданным по одной ключевой причине: раньше Bungie была студией Xbox и отвечала за самую большую франшизу Xbox - Halo.
Bungie отделилась от Microsoft, чтобы работать над Destiny, которая сначала была издана Activision. После выхода Destiny 2 Bungie отделилась от Activision и стала независимой, что позволило компании попробовать разные методы взлома формулы живого сервиса. Сегодня Destiny 2 является одним из лучших примеров "живой" игры, сделанной правильно.
Теперь, став частью команды PlayStation, Sony будет стремиться использовать опыт Bungie для помощи в создании будущих игр с живым обслуживанием. Однако, помимо этого, Bungie, очевидно, останется автономной, поэтому не стоит ожидать каких-либо серьезных изменений в том, как Bungie обновляет Destiny 2 или раскрывает будущий контент. Bungie также заявила, что Destiny останется мультиплатформенной игрой, ориентированной на кросс-игру.