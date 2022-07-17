DeepCool выпустила недорогие процессорные кулеры серий LE и AG

После успеха серий процессорных кулеров LS и AK компания DeepCool взяла элементы из обеих серий, чтобы сформировать новые ориентированные на стоимость процессорные кулеры серий LE и AG, обещающие аналогичную производительность по более низкой цене.

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Совместимые с платформами Intel LGA 1700 и AMD AM4/AM5, новые процессорные кулеры LE и AG сразу же напомнят вам о своих аналогах LS и AK. Эстетически они довольно похожи, в них используются похожие вентиляторы, радиаторы, радиаторы и блоки помп.

AG620 можно легко перепутать с AK620 без верхних крышек на двухкомпонентном радиаторе. Представитель DeepCool сообщил, что вентиляторы также отличаются друг от друга, а для оптимизации производительности были внесены некоторые изменения. Этот кулер рассчитан на TDP до 260 Вт.

AG400 также очень похож на AK400. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что они отличаются больше, чем кажется на первый взгляд. Помимо вентилятора RGB с 6-цветной светодиодной подсветкой, у него также более смещены тепловые трубки. Это делает радиатор и вентилятор более центрированными, позволяя пользователям устанавливать кулер без снятия вентилятора. Этот кулер рассчитан на TDP до 220 Вт.

Наконец, кулеры серии LE будут доступны с радиаторами 120 мм (LE300) и 240 мм (LE500). Стандартная модель оснащена вентилятором, аналогичным тому, что установлен на AG400, но есть и версия MARRS с одним зеленым светодиодом. Независимо от варианта, все они оснащены технологией защиты от протечек, состоящей из эластичного мешка для сброса давления, который снижает давление в радиаторе. 120-мм модель может работать с TDP до 180 Вт, а 240-мм версия - с TDP до 220 Вт.

Сколько вы обычно тратите на новый процессорный кулер при модернизации или сборке новой системы?

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