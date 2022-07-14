Первые результаты Intel Arc A770M и A550M в 3DMark появились в Интернете

Геймеры терпеливо ждали выхода Intel Arc A770M и A550M. Эти два графических процессора еще не появились в ноутбуках, которые можно купить, но первые результаты бенчмарка 3DMark уже появились в Интернете.

реклама

Результаты бенчмарка, которыми поделился @_rogame, показывают, что A550M и A770M сейчас находятся на стадии тестирования. Предположительно основанный на графическом процессоре ACM-G10 с 16 Xe-ядрами, A550M набрал 6017 баллов в 3DMark Time Spy. Такой результат был достигнут только благодаря включенной функции Intel APO, которая повышает баллы примерно на 15%. Из-за этого 3DMark признал результат недействительным. Система работала на базе процессора Intel Core i7-12700H с установленным драйвером Intel 1726.

Intel Arc A770M, который, по слухам, оснащен полностью активированным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe, набрал 13 244 балла в 3DMark Time Spy. Был ли включен Intel APO во время теста, неизвестно. Тем не менее, это на одном уровне с мобильной RTX 3070. Ноутбук, использовавшийся для оценки этой записи, использовал Intel Core i7-12700H. Более того, на нем был установлен графический драйвер 9999, что типично для OEM-производителей и системных интеграторов, проводящих тесты на невыпущенном оборудовании.

Ноутбуки на базе мобильных GPU Intel Arc A-серии все еще редкость, но похоже, что в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть модели на базе A550M и A770M.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь