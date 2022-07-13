Инсайдеры слили в сеть новые материнские платы ASRock

Подобно информации о линейке материнских плат ASRock Intel 700-серии, в сеть просочилась информация о линейке материнских плат AMD 600-серии, включая готовящиеся к выпуску модели X670E и B650.

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VideoCardz первым поделился информацией о линейке материнских плат ASRock AMD 600-серии, в которую, к удивлению, не вошли материнские платы X670. Однако в утечку попали пять моделей X670E - Taichi, Taichi Carrara, Steel Legend, Phantom Gaming Lightning и Pro RS.

Состав также подтвердил слухи об "экстремальных" версиях материнских плат B650. Утечка утверждает, что ASRock выпустит материнские платы B650E, а также семь обычных плат B650 в форм-факторах ATX, M-ATX и ITX.

К сожалению, утечка не подтверждает никаких подробностей о платах B650E. Сообщается, что платы среднего класса "E" будут иметь дополнительные полосы PCIe Gen5, аналогично X670E. Однако добавление этих дорожек, вероятно, приведет к росту цен, поскольку они должны соответствовать определенным критериям. Что касается разницы между B650E и X670E, то она должна заключаться в отсутствии "экстремальных" функций разгона.

Материнские платы AMD 600-й серии должны выйти вместе с серией Ryzen 7000 позднее в этом году. Если бы вы собирали новый ПК на базе платформы AMD Ryzen серии 7000, вы бы выбрали материнскую плату B650, B650E, X670 или X670E?

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