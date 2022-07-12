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Heroes of the Storm больше не будет получать обновления
Blizzard сворачивает разработку Heroes of the Storm
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Blizzard начала сворачивать разработку Heroes of the Storm пару лет назад, и теперь, похоже, команда готова к окончательному завершению. В дальнейшем MOBA от Blizzard будет переведена в режим технического обслуживания, что позволит игре оставаться работоспособной, но при этом не будет запланировано никакого дополнительного контента.

Blizzard объявила об этом в конце прошлой недели в своем блоге, поблагодарив поклонников за многолетнюю поддержку игры, но подтвердив, что, как и в случае со StarCraft, разработка Heroes of the Storm будет свернута.

"В июне этого года исполняется семь лет Heroes of the Storm. Объединив легендарных персонажей из всех наших вселенных, она естественным образом объединила игроков в поистине уникальный опыт. Heroes и ее сообщество - дом для самых увлеченных геймеров со всего мира, и мы стремимся к тому, чтобы вы и дальше могли наслаждаться приключениями в Nexus. "

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В качестве благодарности тем, кто все еще играет в игру, игроки получат Эпическую ящерицу (Epic Arcane Lizard) в рамках патча, который выйдет на следующей неделе. Как и другие старые игры Blizzard, игра по-прежнему будет получать обновления для обеспечения работы на современных ПК, а также периодические исправления баланса или ошибок. Heroes of the Storm никогда не была MOBA номер один в мире, но в последние годы она была популярна.

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#heroes of the storm
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