Вышла новая игра GWENT - GWENT: Rogue Mage, предлагающая новую однопользовательскую кампанию с механикой построения колоды в стиле roguelike. Технически, это расширение к многопользовательской карточной игре GWENT, но Rogue Mage доступна как самостоятельная игра.
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Анонс был сделан на сайте IGN, где директор игры, Владимир Торцов, воспользовался возможностью поделиться несколькими словами. Сегодняшняя игра GWENT в основном ориентирована на PvP, но многие фанаты впервые познакомились с карточной игрой через Witcher 3, играя в PvE-контент. С Rogue Mage студия стремится предоставить новый опыт одиночной игры в современном формате GWENT.
В Rogue Mage вы играете за Алзура, волшебника, пытающегося создать первого Ведьмака. В расширении представлены четыре колоды, каждая из которых сфокусирована на определенной концепции (например, карты усиления). Вы начинаете с 12 карт и собираете свою колоду по мере продвижения по сюжету. Директор игры утверждает, что геймерам потребуется около 30 часов, чтобы пройти и собрать все, что предлагает расширение.
Gwent: Rogue Mage уже доступна для ПК, Android и iOS по цене $10/£8/€10. Существует также премиум-пакет по цене $20/£17/€20 со скинами, косметикой и дополнительными картами для базовой игры. Если вы поклонник Gwent и roguelike игр, то расширение Rogue Mage может быть достойно внимания.