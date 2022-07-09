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ASRock выпустила модули Wi-Fi 6E для своих материнских плат на чипсетах AMD и Intel
ASRock продает комплекты модернизации для материнских плат AMD и Intel Wi-Fi 6E
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Если вы являетесь владельцем современной материнской платы ASRock на базе Intel или AMD и задумывались о модернизации беспроводной связи, то теперь у вас есть возможность сделать это. Компания ASRock недавно представила комплекты модернизации AMD и Intel Wi-Fi 6E, позволяющие пользователям воспользоваться преимуществами более быстрого WiFi и Bluetooth 5.2.

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Эти комплекты модернизации состоят из сетевой карты M.2 (2230), двух антенн, двух антенных кабелей Wi-Fi SMA и пластиковой крышки для модуля. Тип интерфейса меняется в зависимости от того, предназначен ли комплект для плат AMD или Intel. В то время как комплект AMD использует интерфейс PCIe, сетевая карта для плат Intel использует CNVio2. Все остальные спецификации одинаковы.

Оба комплекта поддерживают Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ax), Bluetooth 5.2 и MU-MIMO. Более того, они используют двухдиапазонную схему 2×2 с расширенной поддержкой диапазона 6 ГГц для повышения производительности. Неясно, какие чипсеты используются для каждого комплекта, но VideoCardz считает, что AMD использует ребрендированную карту MediaTek MT7921K. Что касается комплекта Intel, то он может использовать чипсет AX211 или AX411.

Комплект модернизации AMD совместим со многими материнскими платами ASRock, как показано в списке поддержки. С другой стороны, набор Intel более ограничен, поскольку он совместим только с некоторыми материнскими платами ASRock Z690, H670, B660 и H610.

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