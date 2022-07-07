Официальный слайд Intel подтверждает поддержку DDR4 процессорами Raptor Lake-S

Мы уже давно слышали, что платформа Intel Raptor Lake-S будет поддерживать память DDR4 и DDR5. Недавно просочившийся слайд презентации обзора платформы, похоже, подтверждает именно это, а также некоторые другие особенности, такие как дополнительные полосы PCIe 4.0 и 16 полос PCIe 5.0.

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Утечка слайда впервые появилась на сайте Baidu, сопровождаемая фотографиями других продуктов, представленных на мероприятии Intel в Шензене, Китай. Мероприятие было посвящено продуктам NAS, но это не помешало Intel рассказать больше о платформе Raptor Lake-S.

Согласно слайду, платформа будет поддерживать DDR5-5600, что является хорошим шагом по сравнению с DDR5-4800 Alder Lake. Кроме того, она будет поддерживать DDR4-3200, как ранее утверждали слухи. На слайде также говорится, что новые процессоры будут иметь увеличенное количество ядер и кэш-памяти L2 и L3, улучшенную OC ядра и памяти, а также поддержку Thunderbolt 4 (совместимого с USB4).

На слайде также показано, что помимо четырех линий PCIe 4.0 от процессора и дополнительных линий PCIe 4.0 от чипсета, также имеется 16 линий PCIe 5.0 (только для процессора), как и в Alder Lake. Таким образом, если вы используете GPU и SSD PCIe 5.0, системе придется разделить 16 дорожек между ними. В этом случае каждое устройство будет иметь восемь дорожек.

Ожидается, что Intel Raptor Lake будет представлен в 4 квартале, так что ждать официальных новостей осталось недолго.

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