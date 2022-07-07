Asus выпускает игровые наушники ROG Cetra True Wireless

Недавно компания ASUS официально представила ROG Phone 6, а также набор новых аксессуаров, таких как новые беспроводные наушники ROG Cetra True Wireless с двойным подключением и качеством звука класса hi-fi.

реклама

Существует базовая версия ROG Cetra True Wireless и версия Pro с двойным подключением через Bluetooth и USB-C. Наушники также являются первыми в мире наушниками с двойным подключением, оснащенными ЦАП ESS Quad и микрофоном с шумоподавлением AI. Встроенная технология Qualcomm Snapdragon Sound обеспечивает низкую задержку соединения и качество звука 24 бит, 96 КГц.

ROG Cetra True Wireless Pro оснащены режимом Gaming, который обеспечивает сверхнизкую задержку в 45 мс при запуске игр на недавно анонсированном ROG Phone 6. Кроме того, эти наушники включают несколько режимов активного шумоподавления (ANC), которые подавляют общий фоновый шум, а дополнительные улучшенные режимы отфильтровывают более широкий спектр фоновых шумов и шумов ветра.

Подключение прилагаемого кабеля USB-C со встроенным аудиооптимизатором автоматически включает проводной режим. Встроенный аудиооптимизатор оснащен ЦАП ESS 9280 класса hi-fi, который обеспечивает обработку звука без потерь для богатого, детального пространственного звучания, а также впечатляющее соотношение сигнал/шум 130 дБ, позволяющее слушателям точно определить источник вражеских шагов или выстрелов.

Базовые наушники ROG Cetra True Wireless имеют игровой режим с низкой задержкой, а также технологию Hybrid ANC для фильтрации фонового шума. Наушники ROG Cetra True Wireless будут доступны уже в этом месяце. Версия Pro, как ожидается, будет доступна в 4 квартале 2022 года.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



