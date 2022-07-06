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Nvidia GeForce RTX 4090 предложит увеличенную тактовую частоту по сравнению с RTX 3090
Видеокарта GeForce RTX 4090 может разогнаться до частоты более 2,5 ГГц
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Слухи о технических характеристиках RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 получили обновление. Помимо добавления сведений о тактовой частоте RTX 4090, в спецификациях есть и другие изменения, включая память GDDR6X в RTX 4080.

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Известный по утечкам kopite7kimi недавно опубликовал обновленные данные о технических характеристиках серии RTX 40. В дополнение к тому, что мы знаем о RTX 4090, утечка утверждает, что новая карта будет поставляться с графическим процессором AD102-300-A1 с базовой тактовой частотой 2 235 МГц и тактовой частотой повышения 2 520 МГц, а пиковая частота может достигать 2 750 МГц. В целом, это выглядит как значительное повышение тактовых частот по сравнению с RTX 3090.

Утечка также обновила данные о RTX 4080. Сообщается, что видеокарта будет оснащена графическим процессором AD103-300-A1, а вместо 16 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с, она будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR6x с тактовой частотой 21 Гбит/с. Несмотря на изменения в типе памяти, ширина шины памяти остается неизменной (256 бит). Что касается RTX 4070, то ее характеристики остаются неизменными.

Первые видеокарты Nvidia серии RTX 40 (RTX 4090, 4080 и 4070) должны выйти в период с начала третьего по конец четвертого квартала. После этого мы должны получить RTX 4060 в начале 2023 года.

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#geforce rtx 4090
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