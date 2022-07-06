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ddr22 За пост начислено вознаграждение
Sharkoon выпустила полноразмерные механические клавиатуры PureWriter White RGB и TKL
Sharkoon PureWriter TKL RGB – компактная низкопрофильная клавиатура с регулируемой подсветкой
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Компания Sharkoon обновляет свою линейку клавиатур к 2022 году. На этой неделе компания анонсировала новую клавиатуру PureWriter RGB White, доступную в двух различных моделях: трехблочная версия с полным нумпадом и выделенными мультимедийными клавишами, а также версия TKL для тех, кто предпочитает экономить место на столе.

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Версия с тремя блоками оснащена четырьмя дополнительными мультимедийными клавишами над цифровой панелью для удобства управления. Пользователи также могут выбрать один из двух типов переключателей Kailh - Kail Choc Red (линейный, без щелчков) и Kailh Choc Blue (тактильный, со слышимым щелчком). Красные переключатели имеют более короткое расстояние срабатывания - 1, 5 мм, что делает их популярным выбором среди геймеров, в то время как синие переключатели часто предпочитают те, кто проводит много времени за набором текста.

Высота крышек клавиш составляет 6, 2 миллиметра, что должно быть более эргономичным и удобным для использования дома или в офисе. Пользователи могут настроить RGB-подсветку и без программного обеспечения, используя функциональные сочетания клавиш для переключения эффектов, регулировки яркости или изменения цветов.

Sharkoon PureWriter RGB поставляется с отсоединяемым кабелем USB Micro-B. Полноразмерная версия будет доступна за 84,90 евро, а версия TKL - за 74,90 евро.

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