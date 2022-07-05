На подходе новое поколение процессоров от AMD и Intel. Как обычно, это означает появление новых и усовершенствованных средств охлаждения. В этом месяце компания Thermaltake выпускает свои новейшие водоблоки для процессоров - Pacific W8 и Pacific W9.
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Водоблок для процессора Pacific W8 имеет медную верхнюю часть и основание с антикоррозийным никелевым покрытием, предотвращающим разрушение материала и увеличивающим общую долговечность. Водяной блок для процессора Pacific W9 также имеет медное основание с антикоррозийным никелированным покрытием, но он поставляется с акриловой верхней крышкой для кристально чистого внутреннего вида, что позволяет пользователям демонстрировать цвет охлаждающей жидкости, проходящей через блок.
Оба блока имеют конструкцию с центральным входом и пластиной в центре водоблока, ограничивающей поток воды для равномерного распределения охлаждающей жидкости по оптимизированным микроканалам диаметром 0, 2 мм. Таким образом, медная пластина быстро передает тепло от процессора в охлаждающую жидкость, обеспечивая лучшую эффективность охлаждения и рассеивание тепла. Оба блока также поставляются с термопастой Thermaltake для жидкого металла, а не с традиционной термопастой для улучшения теплопроводности.
Водоблоки Pacific W8 и W9 совместимы с новейшими сокетами Intel LGA 1700 и AMD AM5 и включают универсальные кронштейны для совместимости с большинством других сокетов, включая LGA 2066/20113/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 и AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1. В настоящее время Pacific W8 стоит $109,99, а W9 - $104,99.