Разработчики Fall Guys рассказали об успехах

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С момента своего появления игра Fall Guys: Ultimate Knockout добилась успеха в сотрудничестве с множеством других игровых франшиз. Теперь, находясь под крылом Epic Games, Fall Guys повышает уровень сотрудничества, и первая из них, похоже, будет посвящена ежику Сонику.

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Утечка FGPancake из Fall Guys недавно появилась в Twitter, чтобы показать предстоящее сотрудничество между вышеупомянутой игрой и Ежиком Соником. В отличие от предыдущих совместных проектов, этот гораздо масштабнее. Названный "Bean Hill Zone", уровень, о котором идет речь, явно вдохновлен самым знаковым уровнем Соника - Green Hill Zone.

Сам уровень, похоже, также вдохновлен Соником, когда речь идет о препятствиях. По всему уровню расположены плавающие кольца, пружинящие площадки и многоуровневая структура уровня - все это обычные элементы классических уровней Соника.

Fall Guys изначально сотрудничали с франшизой Sonic еще в октябре 2020 года, вскоре после запуска игры. В то время сотрудничество распространялось только на костюм Соника. Интересно видеть, как Epic Games перенимает опыт Fortnite и внедряет его в Fall Guys. Надеемся, что сотрудничество будет обширным. Нам придется подождать и посмотреть.

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