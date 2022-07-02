Два года назад состоялся релиз ремейка XIII, который быстро разочаровал вернувшихся фанатов серьезными техническими проблемами. С тех пор игра была передана новой студии для создания ремейка.
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XIII Remake вышла с большим количеством ошибок, и фанаты также не согласились с изменениями в художественном стиле и других элементах игры. Microids (издатель) и Play Magic (разработчик) извинились за состояние игры на момент запуска, и втихую, за кулисами, Microids передала проект французской студии Tower Five. Более года Tower Five тихо переделывала игру.
Как было объявлено в обновлении сообщества Steam, 13 сентября XIII Remake получит крупное обновление, которое, по сути, станет перезапуском игры. В обновлении будет представлен усовершенствованный художественный стиль, улучшенный ИИ, переработанный HUD, обновленный звуковой дизайн, улучшенная частота кадров на консолях и сетевой мультиплеер на 13 игроков.
Обновление, разумеется, будет бесплатным для всех, кто купит игру, на которую сейчас действует 40% скидка в рамках летней распродажи Steam.
К сожалению, в сети нет скриншотов нового обновления, поэтому не ясно, насколько радикально изменилась графика.