VR-шлем Quest 2 является одним из самых популярных товаров на сегодняшний день

Meta/Facebook активно продвигает на рынок VR свою гарнитуру Quest 2. Сочетание надежного оборудования и впечатляющего программного обеспечения и алгоритмов, упакованных в относительно доступный продукт, сделало ее самой успешной гарнитурой на сегодняшний день.

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Аналитик IDC Франциско Джеронимо недавно сообщил через Twitter, что "Oculus Quest 2 - самая успешная гарнитура виртуальной реальности на сегодняшний день. С момента анонса на @facebook Connect 7 в сентябре 2020 года было продано почти 15 млн. устройств, Quest2 способствовала массовому росту продаж VR и принятию пользователями".

Говоря о принятии пользователями, сообщается, что продажи VR выросли на 97% в 2021 году и на еще более ошеломляющие 242% только за последний финансовый квартал. Что касается программного обеспечения, то рынок VR демонстрирует устойчивый рост и эволюцию, при этом создается ощущение, что на нем наконец-то появляются полноценные игры, а не простые VR-"опыты".

Конечно, вполне вероятно, что частично этот рост обусловлен непрекращающимся продвижением метавселенной компанией Facebook, но независимо от этого, видеть, что этот сектор рынка растет в любом качестве, также хорошо для индустрии видеоигр.

Надеюсь, что грядущая виртуальная гарнитура PSVR 2 еще больше встряхнет рынок, тем более что ее основной функцией будет игра в игры, в то время как Meta хочет, чтобы Quest был "все-в-одном".

Есть ли у вас Quest или любая другая гарнитура VR?

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