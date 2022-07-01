В прошлом месяце студия 343 подтвердила, что наконец-то готова к публичному тестированию долгожданной кооперативной кампании Halo Infinite. Сегодня студия объявила, что бета-версия кооперативного режима появится 11 июля.
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Это соответствует дорожной карте, которую 343 опубликовала после запуска второго сезона. Помимо сетевой кооперативной кампании, 343 также работает над локальным кооперативом и сплит-скрином, которые появятся позже в отдельном обновлении. В настоящее время команда планирует начать публичное тестирование кооперативной сетевой кампании Infinite 11 июля, так что, если не произойдет никаких задержек в последнюю минуту, участники программы Halo Insider смогут опробовать эту функцию менее чем через две недели.
Чтобы попасть в бета-версию, необходимо зарегистрироваться в программе Halo Insider до 5 июля. Бета-версия также потребует от игроков загрузки отдельной сборки игры, как это было в случае с предыдущими рейтами Halo.
Если тестирование пройдет успешно, то функция будет доступна всем игрокам Halo Infinite довольно скоро. Затем, в августе, мы должны получить информацию о локальном кооперативе и разделенном экране. Мы также надеемся узнать больше о режиме Forge в Infinite, поскольку последние утечки говорят о том, что режим уже почти готов.
Halo Infinite потребовалось гораздо больше работы после запуска, чем ожидалось. Прогресс идет медленно, но игроки надеются, что к концу этого года все необходимые функции для действительно великой игры Halo будут созданы.