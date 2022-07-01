Прошло уже больше года с тех пор, как Ubisoft в последний раз показала нам свою предстоящую игру Avatar, и с тех пор мы почти ничего не слышали. Еще в мае Ubisoft заявила, что Avatar: Frontiers of Pandora выйдет в текущем финансовом году, а теперь, согласно новым сообщениям, дата выхода игры назначена на ноябрь.
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До сих пор у Ubisoft был очень тихий 2022 год, но, похоже, что в этом праздничном сезоне издательство представит три игры. Мы уже знаем, что Mario + Rabbids Sparks of Hope и Skull & Bones ожидаются в октябре и начале ноября. Теперь, по словам журналиста Тома Хендерсона, Ubisoft планирует выпустить Avatar: Frontiers of Pandora 18 ноября.
Эта игра находится в разработке уже пять лет в Ubisoft Massive, той же студии, что и The Division. Поскольку новый фильм "Аватар" выходит в декабре этого года, ноябрьская дата релиза имеет большой смысл, так как игра захочет воспользоваться ажиотажем вокруг фильма.
Ubisoft не появилась на выставке E3 и не объявила о планах проведения собственного стрима Ubisoft Forward этим летом. Однако на следующей неделе компания вновь представит Skull & Bones, и если "Аватар" действительно выйдет в ноябре, возможно, новый трейлер будет показан на церемонии открытия Gamescom.
Учитывая, что мы до сих пор не видели никакого геймплея, есть сомнения, что игра выйдет в этом году. У Ubisoft осталось не так много времени, чтобы запустить маркетинговую машину, если дата релиза верна.