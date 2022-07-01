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Инженерный образец Intel Core i9-13900K ES3 разгоняется до 5,5 ГГц
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Компания Intel представит процессоры Core 13-го поколения в конце этого года, и инженерные образцы уже начали поступать в продажу (только в Китае, официально они нигде не продаются). Мы уже видели некоторые ранние результаты производительности Core i9 13900K в варианте ES1, которые имели ограниченную производительность. Недавно появился ES3, который увеличивает тактовую частоту до 5, 5 ГГц.

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Пользователь Chiphell Lordzzz (с аккаунта @9550pro), похоже, располагает двумя инженерными образцами и даже поделился фотографией Core i9-13900K ES1, на которой можно прочитать код Q0D8 SPEC. Более того, автор утечки также поделился скриншотами CPU-Z с деталями и результатами бенчмарка ES1, на которых видно, что он работает на материнской плате Asus Z690 Apex. Конфигурация ядер и TDP 125 Вт позволяют предположить, что это действительно чип K-ревизии. На этих изображениях видно, что чип разогнан до 4, 5 ГГц и набрал 611 и 13 014, 9 баллов в бенчмарках ST и MT соответственно.

С другой стороны, чип ES3 может разгоняться до 5, 5 ГГц на одном ядре и до 5, 3 ГГц на всех P-ядрах, что увеличивает результаты бенчмарков ST и MT до +880 и +15 000. Однако автор утечки не поделился доказательствами того, что процессор достигает таких скоростей или показывает такие результаты. Тем не менее, стоит отметить, что производительность ST на 6% выше, чем у Core i9-12900KS, а производительность MT на 28% выше. Более того, утечка также отметила, что образец не запускался с памятью DDR4, но это потому, что Asus еще не выпустила BIOS, совместимый с Raptor Lake.

Ожидается, что Intel выпустит новые процессоры Core 13-го поколения и материнские платы 700-й серии в 3 или 4 квартале 2022 года.

Большая часть прироста производительности от Alder Lake до Raptor Lake, похоже, обусловлена дополнительными ядрами. Тем не менее, результаты CPU-Z позволяют предположить, что они также дадут приличный прирост в однопоточной производительности.

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#intel core i9-13900k es3
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