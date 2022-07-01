С момента выхода Nintendo Switch в 2017 году постоянно появлялись слухи о том, что на подходе более мощный преемник. Хотя Nintendo в итоге выпустила OLED-версию Switch, новые финансовые показатели, похоже, указывают на то, что в скором времени может появиться настоящая Switch 2.
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Как сообщают участники ResetEra "Neoxon" и "fwd-bwd" с FamiBoards, последние финансовые показатели Nintendo показывают, что в этом году компания потратила значительно больше средств на сырье и материалы по сравнению с несколькими предыдущими годами.
Потратив 66 517 миллионов иен (примерно 400 миллионов фунтов стерлингов) в 2022 году, Nintendo потратила более чем в два раза больше средств на сырье в этом году по сравнению с 2019 годом, в котором были выпущены Nintendo Switch Lite и обновленная Switch.
При таком значительном увеличении расходов можно с уверенностью предположить, что Nintendo работает над каким-то новым оборудованием, а учитывая, что Switch недавно исполнилось 6 лет на рынке, это вполне логичный вывод. Конечно, нам придется подождать и посмотреть, но, похоже, звезды наконец-то сошлись для нового оборудования Nintendo.
Как вы думаете, может ли Switch 2 быть выпущена в следующем году?