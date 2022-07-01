Nintendo готовится к выпуску Switch 2

С момента выхода Nintendo Switch в 2017 году постоянно появлялись слухи о том, что на подходе более мощный преемник. Хотя Nintendo в итоге выпустила OLED-версию Switch, новые финансовые показатели, похоже, указывают на то, что в скором времени может появиться настоящая Switch 2.

реклама

Как сообщают участники ResetEra "Neoxon" и "fwd-bwd" с FamiBoards, последние финансовые показатели Nintendo показывают, что в этом году компания потратила значительно больше средств на сырье и материалы по сравнению с несколькими предыдущими годами.

Потратив 66 517 миллионов иен (примерно 400 миллионов фунтов стерлингов) в 2022 году, Nintendo потратила более чем в два раза больше средств на сырье в этом году по сравнению с 2019 годом, в котором были выпущены Nintendo Switch Lite и обновленная Switch.

При таком значительном увеличении расходов можно с уверенностью предположить, что Nintendo работает над каким-то новым оборудованием, а учитывая, что Switch недавно исполнилось 6 лет на рынке, это вполне логичный вывод. Конечно, нам придется подождать и посмотреть, но, похоже, звезды наконец-то сошлись для нового оборудования Nintendo.

Как вы думаете, может ли Switch 2 быть выпущена в следующем году?

анонсы и реклама 6700XT дешевле 50 тр - пора брать 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3080 MSI Gaming за 80тр Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming