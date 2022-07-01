Появились первые изображения PlayStation VR 2

Компания Sony уже довольно давно рекламирует свою грядущую гарнитуру PSVR 2. Несмотря на это, в ходе длительной маркетинговой кампании сторонние разработчики так и не смогли приобщиться к этой системе. Похоже, что практические впечатления могут появиться в ближайшее время, поскольку один человек позволил себе это сделать, предоставив нам первую реальную фотографию гарнитуры.

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В ныне удаленном фото мы можем получить первый взгляд на PSVR 2, ее контроллеры и необходимые кабели, которые будут поставляться в коробке.

Как видно на фотографии, гарнитура PSVR 2 подключается к PS5 с помощью одного кабеля USB-C, который, похоже, не имеет оплетки - что может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от ситуации, и в конечном итоге не должно быть проблемой.

Хотя довольно трудно разобрать по фото, скорее всего, два других кабеля предназначены для зарядки каждого из контроллеров VR, хотя будет интересно посмотреть, будут ли оба кабеля USB-A - USB-C, особенно учитывая порты ввода-вывода консоли.

Одно можно сказать наверняка: вам понадобится много места, чтобы не разбить эти пузатые контроллеры об стену. Остается надеяться, что они будут долговечными; нам придется подождать и посмотреть.

Ждете ли вы PSVR 2? Должна ли PSVR 2 работать на ПК?

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