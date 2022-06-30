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Ubisoft, пожалуй, худший издатель в индустрии по сохранению секретов. Все, что выходит от Ubisoft, кажется, утекает, и мы уже побывали в довольно трудном путешествии с игрой Skull & Bones. После первоначального анонса в 2017 году игра несколько раз подвергалась внутренней перезагрузке, а истории о ее проблемной разработке попадали в сеть. Теперь, в преддверии большого переиздания игры, произошла утечка информации о дате выхода и других деталях.

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В последние недели мы увидели, что основные рейтинговые агентства, включая ESRB, включили Skull & Bones в свой список. Недавно мы также узнали, что Ubisoft планирует переиздание игры в начале июля, возможно, уже на следующей неделе.

Теперь же специалист по сбору данных Microsoft Store, Aggiornamenti Lumia, обнаружил новые обновления Skull & Bones на задней панели Xbox Store. По данным Lumia, Skull & Bones выйдет 8 ноября, и журналист Том Хендерсон также подтвердил это утверждение. Помимо даты выхода, мы также знаем, что Skull & Bones будет иметь несколько изданий, а также DLC для предзаказа, которые включают бонусные миссии, внутриигровые предметы, внутриигровую валюту, цифровой саундтрек и артбук.


Действие Skull & Bones происходит в Индийском океане, а различные интересные места разбросаны по обширной карте. Игроки могут заключать контракты с NPC, а затем отправляться на поиски сокровищ, исследовать различные острова и участвовать в PvP и PvE боях. Игроки смогут модернизировать корабли, так что вы сможете улучшить свои пушки, чтобы нанести больший урон, или корпус, чтобы получить дополнительное здоровье. Эти улучшения можно получить, добывая ресурсы в мире для ремесел, вы также найдете потерянные сокровища, плавающие в море. Вам придется отбиваться от других игроков, пока вы собираете все это. Как и следовало ожидать, город-хаб с NPC также включает в себя судно тщеславия, поэтому с самого начала ожидайте микротранзакции, ориентированные на косметику.


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#skull &amp; bones
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