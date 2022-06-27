Хидео Кодзима говорит, что из-за сходства с серией Amazon The Boys он отложил разработку концепции игры

У Хидео Кодзимы было много идей для игр на протяжении многих лет, но не все они дошли до стадии производства и анонса. Недавно Кодзима поделился историей об игре, которую он хотел сделать совсем недавно, но отложил после просмотра сериала Amazon "Мальчики".

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После успешного выхода 3-го сезона сериала "Мальчики" Кодзима написал пост в Twitter, чтобы поделиться своим личным опытом работы с сериалом. Как выяснилось, Кодзима работал над игрой с похожей концепцией, но решил отложить ее после просмотра первых нескольких эпизодов сериала Amazon.

"Я посмотрел несколько эпизодов, которые были показаны в то время, когда я собирался начать проект, который я долгое время разогревал и отложил, потому что концепция была похожей", - сказал Кодзима. Он добавил, что игра была отложена, потому что "концепция была похожа". В ней речь идет о специальном отряде детективов, который противостоит легендарным героям за кулисами.

Кодзима также добавил, что надеется пригласить Мадса Миккельсена на главную роль. После твита Кодзимы многие члены съемочной группы The Boys ответили, поддержав идею создания видеоигры по мотивам The Boys под руководством Кодзимы. Заинтересованность Кодзимы в работе над лицензионным проектом вместо оригинальной концепции представляется маловероятной. На данный момент у Kojima Productions в работе находится несколько крупных игр, включая новую игру в жанре ужасов для Xbox и Death Stranding 2, которая, скорее всего, снова будет издаваться на PlayStation.

Можно предположить, что каким бы ни был этот проект, в обозримом будущем он останется отложенным, поскольку у Кодзимы сейчас есть и другие проекты. Тем не менее, было бы интересно посмотреть, возьмет ли Кодзима некоторые из своих идей для игры про супергероев и применит их где-нибудь в будущем.

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