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Президент From Software Хидетака Миядзаки рассказал о финальной стадии разработки новой игры
Следующий проект студии From Software уже находится на финальных этапах разработки
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У компании From Software выдался отличный год: она выпустила игру Elden Ring, получившую высокую оценку критиков и положительный прием со стороны фанатов. На самом деле, Elden Ring, вероятно, на пути к завоеванию многих наград GOTY в конце года. Однако, как оказалось, у From Software есть еще один секретный проект в разработке, породив слухи о том, что новая Armored Core может быть на подходе после стольких лет.

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В интервью японскому сайту 4Gamer президент From Software Хидетака Миядзаки подтвердил, что студия работает над второй игрой, наряду с Elden Ring, и что она находится "на финальной стадии" разработки.

Интересно то, что новость появилась всего через несколько месяцев после того, как мы в последний раз слышали о новой игре Armored Core. Подобный проект то появлялся, то исчезал из мельницы слухов в течение многих лет, но в начале этого года From Software разослала опросы потребителей с просьбой высказать свое мнение о новой Armored Core, и даже приложила скриншоты и видео игрового процесса.

Учитывая, что утечка информации о новой Armored Core произошла несколько месяцев назад, кажется вероятным, что Миядзаки имеет в виду именно этот проект. Если игра близка к завершению, то она также должна быть близка к анонсу, так что, возможно, мы увидим From Software на одном из предстоящих мероприятий Джеффа Кигли еще раз в этом году.

Прошло уже много лет с тех пор, как From Software в последний раз выпускала игру Armored Core. Хотели бы вы, чтобы они возродили франшизу?

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