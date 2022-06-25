Программный пакет Intel XTU обновлен с поддержкой предстоящих чипов Raptor Lake

Intel выпустила новую версию своей программы для разгона Extreme Tuning Utility и, как обычно, опубликовала примечания к обновлению. В отличие от большинства других релизов XTU, этот оказался с несколькими сюрпризами, поскольку Intel, возможно, раскрыла некоторые функции OC, которые появятся в Raptor Lake.

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В примечаниях к выпуску Intel XTU версии 7.8.0.21, возможно, раскрыты так называемые "улучшенные функции разгона" Raptor Lake. Слухи уже предполагали, что новые чипы будут способны достигать более высоких тактовых частот, чем процессоры Alder Lake, и новые функции могут дать нам представление о том, как это будет возможно.

Согласно примечаниям к патчу, в последней версии Intel XTU появилась поддержка для каждого ядра и пакета OC TVB (Thermal Velocity Boost) для "будущих платформ". Под будущими платформами Intel, вероятно, подразумевает Raptor Lake, выход которого ожидается в конце этого года. Кроме того, в примечаниях к патчу упоминается новая технология под названием "Efficient TVB", но на данный момент мы мало что знаем об этой функции и о том, как она работает.

Вот полная информация о Intel XTU v7.8.0.21:

Поддержка будущих платформ:

Добавлена поддержка OC TVB для каждого ядра

Добавлена поддержка пакетного OC TVB

Добавлена поддержка Efficient TVB

Обнаружение и обновление уведомлений о состоянии виртуальной машины, целостности памяти Core Isolation Memory Integrity, состояния виртуальной машины и Hyper-V

Динамическая оптимизация функций Intel Speed Optimizer

Поддержка Windows 11 22H2 SV2

Удалена поддержка платформ Kabylake

Выход платформы Intel Raptor Lake ожидается в 3/4 квартале вместе с новыми материнскими платами 700-й серии.

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