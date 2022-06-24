Так что насколько Sonic Frontiers будет смелой и необычной – еще вопрос

После десятилетий поспешных релизов и не слишком удачных игр, Sonic Team, похоже, собирается сделать все возможное для своего грядущего экшен-платформера с открытой зоной "Sonic Frontiers". Это касается и сюжета игры, который, по словам автора игры, будет "меланхоличным" по своей природе.

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IGN недавно пообщался с главным сценаристом Sonic Frontiers, Яном Флинном, чтобы обсудить многие аспекты предстоящей игры. Когда его попросили описать тон сюжета игры, Флинн сказал:

"Меланхолия - хорошее слово для сюжета в целом. Неукротимый дух Соника несет его через все приключения, и именно это позволяет ему помогать каждому из своих друзей в решении их личных проблем. У каждого, кого вы встретите, личность будет формироваться под влиянием общения с Соником, а это не всегда комфортный процесс".

Тем не менее, в последние годы этот стиль повествования сменился более легким и метафоричным тоном. После стольких лет коротких и поверхностных историй "Меланхолия" может стать именно тем, что нужно серии. Обзор сюжета Sonic Frontiers выглядит следующим образом:

"Соник, Тейлз и Эми отправляются на острова Звездопада, чтобы расследовать исчезновение Изумрудов Хаоса. События сразу же принимают драматический оборот, и Соник остается один на один со множеством вопросов. В этой истории ему предстоит раскрыть все тайны островов, спасти своих друзей и выяснить, как все связано между собой".

Ждете ли вы Sonic Frontiers? Какая игра про Соника имеет лучший сюжет, по вашему мнению?

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