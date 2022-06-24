Согласно VGC, сбой, который меняет правила игры, происходит после кат-сцены «Крушение василиска».

Ранее на этой неделе компания Aspyr подтвердила, что в настоящее время примерно на полпути прохождения KOTOR 2 на Nintendo Switch возникла ошибка, блокирующая продвижение. В то время считалось, что из-за этого игру невозможно закончить на консоли, но оказалось, что у Aspyr есть обходной путь, который могут попробовать те, кто пострадал.

реклама

Aspyr выпустила KOTOR II на Nintendo Switch в начале этого месяца, а в третьем квартале этого года команда выпустит DLC Restored Content, которое вернет вырезанный контент в игру для консольных игроков. Однако перед этим Aspyr предстоит исправить крупную ошибку в KOTOR 2. В настоящее время, когда игроки впервые попадают на планету Ондерон, во время катсцены происходит сбой.

Однако есть способ обойти эту проблему. Как выяснилось, в игре KOTOR 2 на Switch есть чит-меню, доступное в игре, в которое можно попасть, трижды щелкнув левой кнопкой мыши. Оттуда вы можете переместить персонажа в другую часть Ондерона, а именно OND504, и пропустить сцену, вызывающую сбой.

Также выяснилось, что ошибка не затрагивает всех игроков, поэтому существует определенный ряд событий, которые должны произойти, чтобы вызвать ее. Вероятно, именно поэтому проблема не проявилась во время тестирования. Aspyr исправит ошибку в следующем патче, но сроки выхода пока не называются.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming