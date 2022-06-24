По структуре Final Fantasy XVI не станет игрой с открытым миром: вместо этого разработчики используют независимые друг от друга локации

После объявления о том, что Final Fantasy XVI выйдет летом 2023 года, продюсер игры Наоки Йошида (Naoki Yoshida) дал множество интервью, в которых раскрыл всевозможные подробности - от того, что в игре не будет открытого мира, до анонса третьего трейлера, который выйдет позже в этом году.

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Выступая перед множеством новостных сайтов, от IGN до Gamespot, Game Informer и даже официального блога PlayStation Blog, продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида обсудил целый ряд тем, связанных с грядущей JRPG. Одним из других важных открытий является тот факт, что игроки будут управлять исключительно главным героем игры Клайвом, а остальные члены партии будут управляться искусственным интеллектом. При этом одним из компаньонов может стать Торгал, волчонок, показанный в предыдущем трейлере.

Йошида также сообщил, что в отличие от предыдущей основной части, "команда разработчиков сейчас очень старается сделать финальный релиз [FFXVI] полноценной игрой, чтобы не требовалось никакого другого третичного контента, чтобы насладиться или понять ее".

Во время последнего State of Play, состоявшегося в начале этого месяца, фанаты получили второй крупный обзор Final Fantasy XVI. Несмотря на то, что до выхода игры еще целый год, Йошида заявил, что "в настоящее время мы уже работаем над подготовкой третьего трейлера, который выйдет осенью этого года. В этом трейлере мы надеемся уделить больше внимания миру, истории и сюжету, и, надеюсь, донести до игроков немного больше информации, показать, каким будет сюжет, каким будет повествование и как оно впишется в мир".

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