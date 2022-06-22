Blacknut называют "одним из пионеров облачного гейминга".

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

Облачные игры становятся все более популярным методом в игровой индустрии, и все три крупных производителя консолей в той или иной степени используют их. Издатель Square Enix изучает эту технологию, объявив об инвестициях в "B2B2C облачную игровую платформу Blacknut".

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В своем пресс-релизе компания, занимающаяся облачными технологиями, сообщила, что "Blacknut, ведущий независимый провайдер облачных игр, сегодня объявил о стратегических инвестициях со стороны игрового гиганта SQUARE ENIX, стремясь удовлетворить растущий мировой спрос на облачные игровые услуги".

Инвестиции будут использованы для "поддержки текущих исследований и разработок, чтобы закрепить технологическое лидерство Blacknut, ускорить выход на рынок ее решения B2B и дальнейшее расширение портфеля игр Blacknut".

Последние бизнес-решения Square Enix подверглись критике со стороны некоторых фанатов, а их предыдущий интерес к NFT вызвал значительный резонанс. Хотя облачные игры, конечно, не так противоречивы, как NFT, они все еще находятся в зачаточном состоянии, поэтому нам придется подождать и посмотреть, окупятся ли эти инвестиции в конечном итоге.

Что вы думаете об облачных играх? Пробовали ли вы их? Каковы впечатления?

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