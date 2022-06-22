Sony представила новую периферию

Sony - это не просто производитель консолей. Этот технологический гигант работает в самых разных сферах, включая музыку, кино, телевидение и игры, но не ограничиваясь ими - для всех этих сфер Sony также производит аппаратное обеспечение. Согласно новому отчету, Sony собирается анонсировать новые игровые гарнитуры, а также два игровых монитора "Perfect for PS5".

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91mobiles и Ронил Тхаккар недавно распространили информацию о существовании трех новых игровых гарнитур от Sony: INZONE H3, H7 и H9. Цветовая гамма устройств полностью соответствует дизайну самой PS5: белый и черный цвета (в модели H9 присутствует намек на синий цвет).

Все три гарнитуры оснащены функцией 360 Spatial audio (одна из функций PS5 "нового поколения"), хотя модель H3 можно использовать только с проводом. Гарнитуры H7 и H9 являются беспроводными устройствами и могут использовать подключение как Bluetooth, так и USB.

Гарнитуры имеют тонкие различия в дизайне, однако главным отличием между всеми тремя моделями является то, что при покупке H7 вместо H3 вы получаете возможность беспроводного подключения, а H9 добавляет активное шумоподавление.

Еще более интересным, пожалуй, является сообщение Тома Хендерсона (через Exputer), который утверждает, что помимо вышеупомянутых гарнитур, Sony также собирается представить два новых "идеальных для PS5" игровых монитора.

Также под брендом INZONE компания Sony предложит две совершенно разные модели мониторов. Хотя обе они будут оснащены "эксклюзивными функциями для PlayStation", такими как автоматическое отображение тонов HDR, автоматический режим жанровой картинки и VRR, технические характеристики этих двух моделей довольно сильно отличаются.

Модель низшего класса будет поставляться с панелью 1080p 240 Гц, максимальная яркость которой составляет 400 нит. Более дорогая модель увеличивает разрешение до 4k (но снижает частоту обновления до 144 Гц), а также увеличивает максимальную яркость до 600 нит.

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