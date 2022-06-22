SteelSeries: OmniPoint 2.0 нашел свое применение в 60-процентной клавиатуре

За годы своего существования компания SteelSeries выпустила множество отличных периферийных устройств, и теперь, к 2022 году, компания обновляет линейку клавиатур Apex двумя новинками - Apex Pro Mini и Apex Pro Mini Wireless.

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Клавиатура SteelSeries Apex Pro Mini имеет форм-фактор 60%, что делает ее еще меньше, чем клавиатура TKL, а значит, она идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить место на столе. В новой мини-клавиатуре также используются новые переключатели OmniPoint 2.0 от SteelSeries, обеспечивающие еще более быстрое время отклика, более высокую скорость срабатывания, а также большую долговечность и настраиваемость по сравнению со "стандартной" механической клавиатурой.

Впервые SteelSeries представила переключатели OmniPoint в модели Apex Pro еще в 2019 году. Переключатели позволяют регулировать точку срабатывания, поэтому вы можете настроить клавиатуру на глубокое нажатие или легкое касание каждой клавиши в зависимости от ваших предпочтений. На данный момент ни один другой механический переключатель не предлагает такого уровня настройки. Теперь, с OmniPoint 2.0, SteelSeries улучшила ситуацию еще больше, добившись более быстрого времени отклика - всего 0, 54 мс, и клавиш Dual Action, благодаря которым пользователи могут настроить два действия на одну клавишу.

Apex Pro Mini также является первой 60% клавиатурой в линейке Apex. Благодаря своим небольшим размерам она идеально подходит для экономии места на столе, путешествий, LAN-вечеринок и т.д. Если вам нужно немного больше свободы, существует также беспроводная версия, которая включает все те же функции, но добавляет беспроводную связь 2, 4 ГГц и Bluetooth.

SteelSeries Apex Pro Mini и Apex Pro Mini Wireless будут доступны по всему миру с этой недели по цене €199, 99 и €259, 99 соответственно.

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