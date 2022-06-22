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Гарнитура виртуальной реальности Meta Quest Pro будет выпущена в 4 квартале 2022 года
Meta (ранее Facebook) планирует выпустить свою последнюю гарнитуру Meta Quest Pro VR в конце этого года
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Примерно год назад руководители Oculus дали понять, что в ближайшее время не будет гарнитуры Quest Pro или Quest 3, и компания намерена продолжать поддерживать и продвигать свою самую продаваемую гарнитуру Quest 2 в обозримом будущем. Теперь, спустя год, ситуация может измениться: по сообщениям, в этом году мы увидим Quest Pro с улучшенными техническими характеристиками.

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Еще в апреле аналитик технологической отрасли Минг-Чи Куо предсказал, что в этом году мы увидим новую высококлассную гарнитуру Quest. Теперь Куо обновил свой отчет, заявив, что новая Quest 2 Pro все еще на подходе, и раскрыв некоторые основные спецификации.

Куо повторил, что гарнитура должна использовать мини-светодиодные дисплеи, а также новую конструкцию линз с двумя элементами для дальнейшего улучшения качества изображения. Гарнитура также должна иметь поддержку AR и VR видео, а также включать до 16 встроенных камер для отслеживания. Эти камеры будут распределены между гарнитурой и контроллерами: десять датчиков на гарнитуре и три на сенсорном контроллере.

Также утверждается, что гарнитура будет работать на чипе Qualcomm XR2, который используется в Quest 2. Учитывая это, похоже, что Meta сосредоточена на добавлении дополнительных функций в гарнитуру, а не на увеличении вычислительной мощности.

Судя по всему, гарнитура Quest Pro будет стоить где-то в районе 799 долларов США, что вполне логично для корпоративных устройств. Для игрового рынка большинству людей лучше остановиться на Quest 2 или, возможно, дождаться Quest 3, о которой мы узнаем в следующем году.

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#meta quest pro
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