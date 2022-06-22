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Новые мониторы ViewFinity от Samsung должны полностью устранить блики на экране
Представлен профессиональный монитор Samsung ViewFinity S8
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Представив новые мониторы ViewFinity S8 на выставке CES 2022, компания Samsung наконец-то выпустила их в продажу, выпустив на рынок первые в мире мониторы без бликов с сертификатом UL. Новые мониторы Samsung S80PB предназначены для творческих профессионалов и состоят из 27- и 32-дюймовых моделей.

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Новые мониторы ViewFinity S8 оснащены IPS-панелями с разрешением 4K, временем отклика 5 мс и частотой обновления 60 Гц. Кроме того, они оба имеют одинаковый коэффициент контрастности 1000: 1, 10-битную глубину цвета и 98% охват цветовой гаммы DCI-P3. Помимо размера, максимальная яркость является наиболее заметным различием между двумя моделями. Если у 27-дюймовой модели максимальная яркость составляет 400 нит, что достаточно для сертификации DisplayHDR 400, то у 32-дюймовой модели максимальная яркость составляет 600 нит, что соответствует требованиям для получения сертификата DisplayHDR 600.

Обе новые модели S8 сертифицированы Pantone, что означает, что они могут воспроизводить более 2 000 цветов и новые 110 оттенков кожи, добавленные в Pantone SkinTone Guide. Кроме того, они оснащены новой технологией Matte Display, которая уменьшает отражение света, что помогает монитору воспроизводить цвета стабильно, независимо от условий освещения и угла, под которым пользователь смотрит на дисплей. Эта технология помогла им стать первыми в мире мониторами без бликов с сертификатом UL.

Оба монитора ViewFinity S8 имеют и другие общие характеристики, включая режим экономии глаз (низкий уровень синего света), технологию отсутствия мерцания, PiP, PbP, Adaptive Picture и подставку HAS (Height Adjustment Stand) с возможностью поворота, наклона и поворота. Они также имеют одинаковые возможности подключения: интерфейс DP, порт HDMI, порт RJ-45, порт USB-C с мощностью 90 Вт и USB-концентратор с тремя портами USB-A.

Эти мониторы появятся в продаже в ближайшее время. Samsung еще не поделился ценами в этом регионе, но мы уже знаем, что 32-дюймовая модель стоит в Корее 820 000 вон (518 фунтов стерлингов), а 27-дюймовая - 720 000 вон (455 фунтов стерлингов).

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#samsung viewfinity s8
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