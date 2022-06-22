Цены на видеокарты Radeon RX 6000 в Европе впервые стали ниже рекомендованных

После многих месяцев завышенных цен на графические процессоры эта сага наконец-то подходит к концу. Недавно компания Nvidia пополнила запасы своих видеокарт Founders Edition по цене MSRP в Великобритании. Теперь, похоже, есть хорошие новости и для тех, кто хочет приобрести графический процессор AMD, поскольку многие модели теперь продаются по цене ниже MSRP.

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3DCenter обновил свой постоянный анализ цен на графику в ЕС, показав, как изменилась ситуация за последние несколько недель. В целом, графические карты стали дешевле по всем направлениям, но есть и некоторые специфические GPU, которые стоит выделить.

Цены на видеокарты серии RX 6000 снизились в среднем на десять процентных пунктов, опустившись ниже MSRP. На данный момент все видеокарты RX 6000 можно приобрести по цене или ниже MSRP в Германии и Австрии, за исключением RX 6800 и RX 6800 XT, которые по-прежнему стоят на 3% и 6% выше MSRP соответственно.

Если вы ждали до сих пор, чтобы купить видеокарту, то в настоящее время есть широкий выбор вариантов по разумным ценам. Однако некоторые графические процессоры все еще слишком дороги, и к тому времени, когда они упадут до приемлемого уровня, Nvidia или AMD, возможно, уже подготовят к выпуску графические процессоры следующего поколения.

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