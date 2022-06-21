Epic Games активно продвигает свой магазин на ПК, пытаясь закрепить за собой хотя бы второе место после гиганта Steam. Epic постепенно улучшает свой магазин, добавляя корзину, функцию списка желаний и многое другое. Спустя 3,5 года после запуска витрина наконец-то получила пользовательские рейтинги, а также опросы - хотя их реализация весьма интересна.
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Крейг Пирсон из Epic Games сообщил в своем блоге: "Мы только что обновили Epic Games Store, добавив в него новую функцию, которую, как мы знаем, ждали игроки - рейтинги и опросы".
Эти новые дополнения, как утверждается, "позволят игрокам напрямую оставлять отзывы об играх, в которые они играют, в сообществе Epic Games Store", а ответы будут заполнять страницы продуктов магазина "информацией об играх и приложениях, создавая лучший опыт и помогая игрокам найти игры, которые, скорее всего, им понравятся".
Система рейтингов попросит случайных игроков после двухчасовой сессии оценить игру на 5 звезд. То, что пользователи не смогут вручную оценить игру, является целенаправленной тактикой Epic Games, чтобы "защитить игры от накрутки рецензий и убедиться, что люди, выставляющие оценки, являются реальными игроками".
Система опросов также будет предлагаться игрокам только случайным образом, однако в них будет задаваться гораздо больше вопросов, начиная от "Хороша ли эта игра для игры с группой? " и заканчивая "Насколько сложны боссы в этой игре? ".
Эти опросы и рейтинги будут затем обобщаться и использоваться в магазине Epic Games Store, генерируя теги, которые можно будет использовать для фильтрации игр на сайте. Пирсон сказал: "Со временем эти теги будут также использоваться на страницах категорий, а также для создания пользовательских категорий, основанных на тегах, которые будут появляться на главной странице Epic Games Store".
Решение Epic сосредоточиться на случайных респондентах является интересным. В прошлом бомбардировка отзывами использовалась как во благо, так и во вред, поэтому будет интересно посмотреть, как по-разному выглядят отзывы пользователей в Epic Games Store по сравнению с другими магазинами.