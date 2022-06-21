Это делается в случайном порядке после завершения игровых сессий, чтобы пользователи не злоупотребляли оценками

Epic Games активно продвигает свой магазин на ПК, пытаясь закрепить за собой хотя бы второе место после гиганта Steam. Epic постепенно улучшает свой магазин, добавляя корзину, функцию списка желаний и многое другое. Спустя 3,5 года после запуска витрина наконец-то получила пользовательские рейтинги, а также опросы - хотя их реализация весьма интересна.

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Крейг Пирсон из Epic Games сообщил в своем блоге: "Мы только что обновили Epic Games Store, добавив в него новую функцию, которую, как мы знаем, ждали игроки - рейтинги и опросы".

Эти новые дополнения, как утверждается, "позволят игрокам напрямую оставлять отзывы об играх, в которые они играют, в сообществе Epic Games Store", а ответы будут заполнять страницы продуктов магазина "информацией об играх и приложениях, создавая лучший опыт и помогая игрокам найти игры, которые, скорее всего, им понравятся".

Система рейтингов попросит случайных игроков после двухчасовой сессии оценить игру на 5 звезд. То, что пользователи не смогут вручную оценить игру, является целенаправленной тактикой Epic Games, чтобы "защитить игры от накрутки рецензий и убедиться, что люди, выставляющие оценки, являются реальными игроками".

Система опросов также будет предлагаться игрокам только случайным образом, однако в них будет задаваться гораздо больше вопросов, начиная от "Хороша ли эта игра для игры с группой? " и заканчивая "Насколько сложны боссы в этой игре? ".

Эти опросы и рейтинги будут затем обобщаться и использоваться в магазине Epic Games Store, генерируя теги, которые можно будет использовать для фильтрации игр на сайте. Пирсон сказал: "Со временем эти теги будут также использоваться на страницах категорий, а также для создания пользовательских категорий, основанных на тегах, которые будут появляться на главной странице Epic Games Store".

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Решение Epic сосредоточиться на случайных респондентах является интересным. В прошлом бомбардировка отзывами использовалась как во благо, так и во вред, поэтому будет интересно посмотреть, как по-разному выглядят отзывы пользователей в Epic Games Store по сравнению с другими магазинами.