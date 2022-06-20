Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
AMD работает над новым APU для Steam Deck нового поколения
Этот чип называют преемником Van Gogh, который представляет собой APU, являющийся сердцем консоли Steam Deck
анонсы и реклама
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Steam Deck только что вышел, но слухи о его преемнике уже ходят. Согласно новому сообщению, компания AMD уже работает над преемником Aerith, APU для Steam Deck. Если доклад верен, то новый чип будет основан на архитектурах Zen 4 и RDNA 3.

реклама

По данным Moore"s Law Is Dead, AMD работает над "преемником Van Gogh" (он же Aerith). Проект начался, когда Phoenix Point уже находился на поздней стадии разработки, и его цель - создать более компактную и менее энергоемкую версию предстоящей мобильной архитектуры.

Этот чип должен быть меньше, чем Van Gogh, но больше, чем Mendocino, предстоящий APU AMD для ноутбуков начального уровня. Четыре ядра CPU будут основаны на архитектуре Zen 4 и оснащены SMT. iGPU, вероятно, будет использовать архитектуру RDNA 3 и может иметь 8 CU (1024 потоковых процессора).

Начиная с Mendocino, частота iGPU APU должна составлять 2,2 ГГц, но варианты с более низким TDP могут иметь частоту от 1, 2 ГГц до 1, 8 ГГц. После Mendocino в 2024 году мы должны получить Sonoma Valley, который, вероятно, будет использовать более современную архитектуру, чем его предшественник. Наконец, APU Dragon Range, как ожидается, будут иметь до 16 ядер и 32 потоков, сочетая производительность Ryzen 9 5950X с iGPU RDNA 3 с 12 CU (1536 потоковых процессоров).

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve назвала 10 самых популярных игр на Steam Deck и рассказала о новых изменениях в портативном ПК
AMD может разрабатывать нестандартный 4-ядерный APU на базе архитектур Zen 4 и RDNA 3
AMD работает над новым процессором на архитектуре Zen4 и RDNA3 для консоли Steam Deck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
13
На фоне резкого падения курса Эфира игровые видеокарты NVIDIA подешевели до 30% в магазинах РФ
44
Bitcoin пробивает очередное дно опустившись ниже 18,000 долларов
72
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
25
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
27
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
5
AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
44
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Pentaform начала продажу компактного ПК, встроенного в обычную клавиатуру
17
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
40
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
13

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
46
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
57
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
19
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
24
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
16
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
24
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
18
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
00:19
Кто кому должен ? Вы забыли какой Сейчас год ?
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
Василий Сорокин
00:18
Ну и дегенерат, т.е. по твоему за 3 месяца поломались все самолеты? по твоему они больше пол года не служат и на свалку? ты когда придумываешь бред задействую хотя бы единственную извилину в заднице )...
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
Rey.B.
00:17
Вторая половина этого десятилетия начнётся через 2 года. Хотя если пилить бабло, тема где брать водород, это не важно. На данный момент, самым эффективным средством транспорта является железная дорог...
Volvo приступила к тестированию водородных грузовиков, способных проезжать до 1000 км без заправки
Pavelshakh
00:16
Какая платная реклама. Сколько повторять уже...
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
Bloodrender
00:14
Да хватит одно и тоже писать! Мы уже пару дней назад и так поняли, что релиз Zen 4 в сентябре. Больше интересно, что амуде противопоставит i5-13400F за 169$, который, правда, выйдет только в начале сл...
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Василий Сорокин
00:13
Ты что дете малое? Когда ее процы стоили дешевле то и производительность была меньше. И так хоть какое то преимущество было чтобы их покупали. А 1000-я серия райзенов которая по сути за деньги пользов...
Стоимость видеокарт AMD Radeon RX 6000 упала ниже рекомендованной
x-Chief-x
00:12
Круто! Но большинство игр мы не сможем купить😂
Steam анонсировал большую летнюю распродажу: God of War, Cyberpunk 2077, GTA V и многое другое
x-Chief-x
00:10
Ураааа
Российские операторы связи стали брать плату за SIM-карту при подключении абонента
Rey.B.
00:08
У народа просто стало меньше денег. И чисто математически, он стал меньше покупать. Поскольку на еде, здоровье и детях люди экономят в последнюю очередь, спрос на "развлекательную" технику упал первы...
В стратегии Dune Spice Wars появился мультиплеер
x-Chief-x
00:08
Китайские братья всегда с нами, всегда помогут и выручат.😂 Китай знает, что у России нет выбора и будет жёстко иметь на деньги! Теперь это их рынок)) Скоро вместе с Индией начнут сбивать цены на сырь...
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем