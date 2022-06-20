Steam Deck только что вышел, но слухи о его преемнике уже ходят. Согласно новому сообщению, компания AMD уже работает над преемником Aerith, APU для Steam Deck. Если доклад верен, то новый чип будет основан на архитектурах Zen 4 и RDNA 3.
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По данным Moore"s Law Is Dead, AMD работает над "преемником Van Gogh" (он же Aerith). Проект начался, когда Phoenix Point уже находился на поздней стадии разработки, и его цель - создать более компактную и менее энергоемкую версию предстоящей мобильной архитектуры.
Этот чип должен быть меньше, чем Van Gogh, но больше, чем Mendocino, предстоящий APU AMD для ноутбуков начального уровня. Четыре ядра CPU будут основаны на архитектуре Zen 4 и оснащены SMT. iGPU, вероятно, будет использовать архитектуру RDNA 3 и может иметь 8 CU (1024 потоковых процессора).
Начиная с Mendocino, частота iGPU APU должна составлять 2,2 ГГц, но варианты с более низким TDP могут иметь частоту от 1, 2 ГГц до 1, 8 ГГц. После Mendocino в 2024 году мы должны получить Sonoma Valley, который, вероятно, будет использовать более современную архитектуру, чем его предшественник. Наконец, APU Dragon Range, как ожидается, будут иметь до 16 ядер и 32 потоков, сочетая производительность Ryzen 9 5950X с iGPU RDNA 3 с 12 CU (1536 потоковых процессоров).