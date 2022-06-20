С момента введения античитерской системы Ricochet команда античитеров Call of Duty применяет новые способы борьбы с недобросовестными игроками в сетевых матчах. Ранее читеры не могли наносить урон вражеским игрокам, у них была удалена возможность видеть или слышать врага, а теперь у читеров полностью отбирается оружие.
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В своем последнем сообщении в блоге разработчики Activision рассказали о новейшей мере по борьбе с читерами в игре Call of Duty. Новый метод выявляет читеров и просто отбирает у них оружие. Они даже не смогут наносить урон в ближнем бою кулаками своего персонажа.
Этот новый метод "Обезвреживания" следует за другими методами, которые Activision уже тестировала, включая "Щит повреждений", который делает легальных игроков неуязвимыми для пуль читера, и "Маскировку", которая делает легальных игроков невидимыми для читеров.
Почему же Activision позволяет читерам оставаться в играх, а не вычеркивает их из списка участников? Таким образом, пойманные читеры будут оставаться в играх, давая разработчикам время на анализ данных, и в то же время препятствуя их способности влиять на исход игры.
Это не значит, что никого не банят. С апреля Activision выдала более 180 000 банов в Warzone и Vanguard. Разумеется, перманентный запрет в настоящее время исключает вашу учетную запись из прошлых, настоящих и будущих игр Call of Duty.