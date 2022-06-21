Недавно компания AMD подтвердила планы по выпуску первых процессоров Zen 4 в третьем квартале этого года. Теперь же слухи указывают на более конкретную дату запуска. источники утверждают, что процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК будут представлены в середине сентября с четырьмя запланированными SKU - 7950X, 7900X, 7800X и 7600X.
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@wxnod (через Wccftech), недавно поделился фотографией презентации AMD, проходящей в Китае. На фотографии мы видим некоторые маркетинговые материалы AMD, на одном из слайдов утверждается, что дата запуска процессоров и материнских плат AMD следующего поколения назначена на 15 сентября.
Другой пользователь Greymon55, также поделился некоторыми новыми подробностями, заявив, что серия Ryzen 7000 будет дебютировать с четырьмя SKU - 7950X, 7900X, 7800X и 7600X. Это та же стратегия запуска, которую AMD использовала с серией Ryzen 5000, а затем представила дополнительные SKU в течение нескольких месяцев после запуска.
Предположительно, Ryzen 9 7950X будет флагманским процессором. Слухи утверждают, что этот чип будет иметь 16 ядер и 32 потока. AMD также заявила, что новые процессоры Ryzen смогут работать на частоте значительно выше 5 ГГц, возможно, до 5, 5 ГГц.